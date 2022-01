"Depuis tout petit, Adamo, c’est mon idole. J’aurais fait 100 bornes à genoux pour aller voir Salvatore. On s’appelle à 3 heures du mat’. C’est mon ami et un mec tellement gentil !"

Si sa salle favorite reste le Forum de Liège et celle où il a le plus tourné et enregistré le Cirque royal de Bruxelles ("Les Français te parlent de ce qui déconne, alors que les Belges, eux, te parlent de ce qui est bien dans ton show"), il garde un souvenir très particulier de Forest National, où il viendra présenter son spectacle Le Plus Grand cabaret du monde en novembre prochain. "Je faisais partie de la tournée de Michel Sardou en 77 lorsqu’un mec avait mis deux bombes à Forest National", se souvient-il. C’était lié aux manifestations contre le titre "Je suis pour" du chanteur qui faisait penser à la peine de mort, ce qui engendrait des tensions et des alertes à la bombe sur la tournée de Sardou. "Il y avait des faux attentats pour que les spectacles ne se passent pas. Mais à Bruxelles, il y avait bien une bombe sous la scène. Une dans la chaufferie et une dans les chiottes. Le mec s’est heureusement dégonflé au dernier moment, mais moi, j’étais sur scène ! Je peux vous dire que je m’en rappelle!"

Qu’importe, Patrick Sébastien chérit notre pays à qui il avait même demandé "l’asile humoristique." L’animateur est aussi le premier à avoir fait passer notre Virginie Hocq nationale à la télé. "J’aime bien vos artistes comme Brel, Stromae ou François Damiens, dit-il. J’aime surtout votre esprit. Et je ne vous parle pas des choses interdites… car vos clubs nocturnes, c’est du costaud (rire) !"