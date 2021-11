Le groupe Brass Against se produisait sur la scène du Welcome to Rockville (au Daytona International Speedway) lorsque la chanteuse Sophia Urista a appelé un fan pour lui pisser littéralement dessus.

Ou quand l’ex-candidate de The Voice US 2016 (qui avait convaincu une certaine Miley Cyrus parmi les coachs) fait le buzz en devenant "Sophia Urina" le temps d’une soirée. Alors qu’elle interprétait "Wake Up" de Rage Against The Machine, la chanteuse a en effet baissé son pantalon pour offrir à son fan une "golden shower". Une séquence qui a choqué l’Amérique. Le groupe de musique, qui sera en concert en Belgique les 13, 16 et 26 mai 2022, s’est en effet excusé depuis sur son compte Facebook. "Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose que vous verrez à nouveau à nos concerts."