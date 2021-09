Les billets mis en vente samedi dès 11h00 ont, en effet, presque tous trouvé acquéreurs, annonce l'organisation. Une date supplémentaire a d'ores et déjà été ajoutée. L'auteur-compositeur-interprète anglais rajoute donc une date à son programme bruxellois et jouera également le 23 juillet de l'an prochain. Les tickets pour cette nouvelle date sont disponibles dès maintenant via Ticketmaster et Eventim.