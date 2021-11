Vous le pensiez has been? Vous vous trompiez! Justin Bieber a toujours des fans, nombreux (nombreuses?), très nombreux... La preuve? Le concert annoncé le 20 mars 2023 au Sportpaleis d'Anvers a affiché complet en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.

Du coup, le chanteur vient d'annoncer qu'il doublait la mise et qu'il se produirait également le lendemain (21 mars 2023, donc), même lieu, même heure.

Dès sa sortie en mars 2021, l’album "Justice" - c'est aussi le nom de la tournée - a été le plus écouté sur les plateformes de streaming dans 117 pays. Cet album et ses tubes ont propulsé le phénomène mondial de la pop vers de nouveaux sommets. Avec près de 9 milliards d’écoutes en streaming dans le monde, notamment grâce aux énormes succès internationaux des titres "Anyone", "Lonely" et "Holy", qui avaient déjà atteint 2 milliards d’écoutes avant la sortie de l’album, sans oublier un autre hit de l’album : "Peaches", qui comptabilise à ce jour plus de 2,5 milliards d’écoutes, Justin Bieber a prouvé qu'il était toujours là et bien là.

Les places sont disponibles dès maintenant sur le site tele ticket service.