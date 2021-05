Armin van Buuren, Lost Frequencies et Kölsch, entre autres, enregistreront un DJ set exclusif pour le festival. Une édition physique de l'événement devrait néanmoins avoir lieu plus tard cet été. Comme l'année dernière, Tomorrowland Around The World se déroulera sur l'île virtuelle de Papilionem. Les visiteurs trouveront six scènes numériques où 40 artistes de différents genres de musique électronique se produiront, entourés d'effets spéciaux et d'animations 3D. Les personnes qui achètent un code d'accès pourront accéder au festival sur un PC, un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette et n'ont pas besoin de lunettes VR ou 3D.

La scène principale du festival accueillera Afrojack, Alan Walker, Armin van Buuren, Claptone, Fedde Le Grand, KC Lights, Kölsch, Lost Frequencies, Nicky Romero, Robin Schulz, Sam Feldt, Sunnery James & Ryan Marciano, Topic, Vini Vici, Vintage Culture et Yves V.

La deuxième scène Elixir verra Adam Beyer, Cat Dealers, Charlotte de Witte, Danny Avila, HI-LO, Mike Williams, Ofenbach, Quintino, Reb?ke et Tom & Collins.

Le temple de la techno et de la house Atmosphere accueille Adriatique, Stephan Jolk et Tale Of Us, entre autres, tandis que Amelie Lens, Dino Lenny, Enrico Sangiuliano, Keinemusik et Mind Against viennent sur la quatrième scène Core.

Il y aura aussi de la future bass et du dubstep à The Cave, avec Darren Styles, Fox Stevenson, Gammer et Koven, entre autres. Enfin, les amateurs de hardstyle en auront pour leur argent à The Wall, avec des artistes comme Angerfist, Da Tweekaz vs Ran-D, Headhunterz, KELTEK et Sound Rush.

Les informations et les entrées sont disponibles sur le site tomorrowland.com.