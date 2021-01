Karima Charni est une ex-candidate de la Star Ac. Elle était notamment présente lors de l'avènement de l'étoile Grégory Lemarchal. Invitée sur Non Stop People, dans une émission d'Evelyne Thomas, elle a abordé le sujet de la maladie qui a malheureusement emporté le chanteur à seulement 23 ans.

“Il était formidable” commence l'ex-chanteuse. “Moi, je l’ai rencontré d’une manière différente des autres candidats. Avant l’émission, nous étions cachés à l’hôtel pendant quatre ou cinq jours pour les répétitions. Et en fait, j’entendais quelqu'un qui n’arrêtait pas de tousser dans la chambre à côté de la mienne” se remémore-t-elle.

Sa première réaction est terriblement humaine. Surtout pour le concours d'une vie. “Je disais à ma nounou: ‘Mais il ne faut pas que je le croise lui. Je ne veux pas tomber malade cinq jours avant mon premier prime sur TF1.’ Je ne savais pas qu’il y avait un garçon qui était malade au sein de l’émission. Nous étions protégés, on ne savait pas qui étaient les candidats qui allaient être à nos côtés. Et en fait, c’est ma nounou qui m’a dit: ‘Dans ta saison, les rumeurs sont vraies, il y a un garçon qui est malade et il est dans la chambre juste à côté.’ C’est comme ça que j’ai entendu parler de Greg pour la première fois.”

La femme âgée aujourd'hui de 35 ans a ensuite expliqué comment Grégory Lemarchal avait annoncé sa maladie aux autres. A sa manière, avec beaucoup de simplicité. "J'essayais de savoir quel candidat pouvait sembler malade physiquement. Mais je n’ai pas trouvé. C’est en découvrant son portrait que j’ai compris et ça s’est fait assez naturellement (...). Il est venu s’asseoir sur mes genoux dans le bus (...). Et il nous a lancé: ‘S’il vous plaît, je vais vous raconter maintenant ma maladie. Ce que je vis, ce que je subis au quotidien et s’il vous plaît, on arrête d’en parler après’. Pendant le trajet du plateau du prime au château, il nous a tout expliqué et après, c’était terminé”

La suite tout le monde la connait. Avec un talent incroyable, il remporte cette édition de la Star Ac'. Sa voix cristalline et son visage d'ange sont restés dans l'imaginaire collectif des Français.