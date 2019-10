"On vous a promis une surprise…, annonce le compte Instagram des Enfoirés. Pour nos 30 ans, on remonte le temps et on vous fait passer de l’autre côté du rideau pour découvrir l’envers du décor !"

En effet, pour la première fois, "les Enfoirés ouvrent leurs archives et dévoilent leurs secrets de fabrication pour une exposition qui conduira les visiteurs à partager l’ambiance des coulisses de leurs spectacles grâce à des images inédites". L’expo des Enfoirés se tiendra du 28 novembre au 29 décembre 2019 au Pavillon Villette de Paris . "Un ticket pour l’exposition coûtera la modique somme de 10 euros par personne. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de cinq ans. En parallèle, pour prolonger l’expérience, une vente aux enchères inédite d’accessoires symboliques, de costumes marquants et d’éléments dédicacés par la troupe des Enfoirés sera organisée et tous les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur."