. Tel est le nom de l’impressionnante réédition du premier album solo du défunt Beatles. Ultimate, on attend de voir tant les maisons de disques ont à cœur de proposer des éditions “ultimate” et “definitive” à tour de bras, souvent à propos des mêmes albums, ceux qui ont forcément marqué l’histoire de la musique. Soit.

Si cette nouvelle édition ne devait pas être définitive, elle est à tout le moins gargantuesque. Aux 11 titres de l’album original sorti le 11 décembre 1970, dans la foulée du split des Beatles, s’ajoutent 148 autres morceaux dont pas moins de 87 sont annoncés comme n’ayant jamais été entendu, à moins d’être un adepte des bootlegs qui se négocient sous le manteau probablement.

© D.R.

Il y a des chansons inédites, des maquettes, des extraits de répétitions, des jam-sessions, le tout agrémenté de conversations captées par les micros du studio. Tout a été mixé en haute définition et sera présenté dans un luxueux livret de 132 pages comprenant les paroles, des photos rares et autres goodies dont les inconditionnels de Mister “Imagine” sont friands, comme les petites histoires qui se cachent derrière les morceaux proposés.

Cerise sur le gâteau, un enregistrement d’un concert se glisse dans le coffret. Inédit, lui aussi, dit-on.

Depuis sa sortie il y a plus de 50 ans, John Lennon/Plastic Ono Band figure parmi les albums marquants du XXe siècle. Lennon est en bonne compagnie (Ringo Starr, Klaus Voormann, Billy Preston et Phil Spector. Enregistré dans les studios Abbey Road, il contient des classiques du répertoire de Lennon comme, “Mother”, “Working Class Hero” et “God” dans lequel le chanteur met à bas tous les mythes, de Jésus à John F. Kennedy en passant par Elvis Presley et même Hitler. Il y enterre aussi définitivement les Beatles en chantant “The dream is over”, le rêve est terminé.

Cette réédition estampillée Ultmate Collection est à découvrir le 16 avril.