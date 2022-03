Après les documentaires sur les artistes, l’heure est aux séries qui leur sont consacrées sur Netflix. Il y a eu Montre jamais ça à personne sur Orelsan. La mini-série sur Johnny Hallyday s’apprête à débarquer sur la plateforme et voici que le géant du streaming travaillerait sur un projet consacré à U2. Il faudra bien ce format pour retracer le parcours d’un des plus emblématiques groupes des années 80 qui n’a cessé depuis son éclosion de rebattre les cartes et d'atteindre des sommets d'extravagance, notamment avec les tournées Achtung Baby et Pop.

Selon The Hollywood Reporter, Netflix met les petits plats dans les grands pour ce projet. Le scénario sera écrit par Anthony McCarten qui a travaillé sur l’excellent Bohemian Rhapsody. À la réalisation, on devrait retrouver J.J. Abrams qui a signé les Star Wars 7 et 9. C’est aussi sa société de production qui sera chargée de gérer le projet.Toujours d’après The Hollywood Reporter, U2 sera associé à cette mini-série, ne serait-ce que pour la valider, ce qui lui donnerait un poids supplémentaire.

Outre les concerts filmés,k U2 a déjà fait l’objet de plusieurs films. En 1988, l’album Rattle and Hum était accompagné d’une déclinaison en VHS (disponible depuis en DVD et en Blu-ray). Il s‘agissait d’un documentaire façon road-movie basé sur la tournée The Joshua Tree, celle qui a propulsé le groupe sur le toit du monde. Les prestations live étaient entrecoupées de scènes touchant à l’intimité de la formation irlandaise. Descendu par la critique, ce film a été un échec à l’époque de sa sortie. Il contient pourtant des moments importants ; notamment le “Fuck the revolution” adressé en concert par Bono aux Irlandais d’Amérique qui soutenaient les poseurs de bombes en Iralande, notamment celle qui a fait 11 morts le 8 novembre 1987 dans la ville d’Enniskillen.

Un nouvel album en préparation

En 2011, à l’occasion du 20e anniversaire de l’album Achtung Baby, un autre film, dédié cette fois à l’histoire de ce disque légendaire, a vu le jour. From The Sky Down raconte tous les obstacles que U2 a dû surmonter pour finaliser cette pièce maîtresse de leur discographie, notamment les risques de voir le groupe se séparer, notamment suite à de profondes divergences musicales. Une fois encore, ce film, n’a pas fait l’unanimité, certains lui reprochant de ne pas en dire assez sur le processus créatif qui a conduit à cet album majeur des 40 dernières années. Cela n’a pas empêché From The Sky Down d’être nommé lors des Grammu 2013 dans la catégorie du Meilleur long métrage musical.

Concernant la mini-série Netflix, on ne sait rien de plus à l’heure qu’il est. Ni la plateforme, ni la société de production, ni la maison de disques Warner n’ont confirmé le projet, pas plus que le groupe qui n’en dit mot sur son site Internet. Logiquement, aucune date de sortie ne circule.

Les fans vont donc devoir se montrer patient, tant pour ce projet que pour un nouvel album. Selon les propos du bassiste Adam Clayton dans Le Figaro en décembre dernier, U2 travaille sur de nouvelles chansons pour un album à venir l’an prochain.