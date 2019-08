Les fans se mobilisent pour transposer son geste emblématique en pictogramme.

Verra-t-on bientôt débarquer dans nos téléphones un emoji en l’honneur de Jul ? C’est du moins que ce rêve certains fans du rappeur marseillais qui ont lancé une pétition pour transformer son signe de mains emblématique en pictogramme. Un geste qui forme “JUL” : le J avec la main droite et le L avec la main gauche, le reste du poing constitue le U. Sur le site change.org où est hébergée cette requête, son créateur explique : “La team Jul et le peuple français plus généralement souhaitent pouvoir utiliser régulièrement un émoji du signe de Jul”. Il argumente en indiquant que “ses multiples titres sont devenus des classiques à l’heure actuelle”.

© PRINTSCREEN - Ciro135



“Tous les signataires de cette pétition, ainsi que moi-même, faisons appel à Apple France, ou autres entreprises (même pas reconnues), à bien vouloir intégrer cet emoji tant attendu dans leur système (cela ferait un carton en France pour l’entreprise qui accepte)”, assure l’instigateur du projet. Pour le moment, pas de quoi affoler Apple ou les autres entreprises même pas reconnues : quelque 1250 personnes ont approuvé cette pétition, même si les signataires augmentent considérablement au fil des heures.

Il faudrait toutefois prévenir le fan dévoué qu’Apple n’a rien à voir dans cette histoire. Tous les émojis sont sélectionnés par le Consortium Unicode, une association à but non lucratif californienne, qui s’assure que les lettres et caractères soient unifiés et standardisés sur tous les appareils. C’est à leur porte qu’il faut donc frapper lorsque que l’on souhaite soumettre une idée d’émoticône. Celle-ci sera ensuite évaluée selon plusieurs critères : la compatibilité, le potentiel d’utilisation, la distinction et la complémentarité. Pas sûr que le signe de main de Jul y réponde, les utilisateurs d’Amérique, d’Inde ou encore du Japon pourraient bien rester perplexes quant à sa signification.

Pour autant, le succès de Jul en France ne fait pas de doute. Son dernier album long de 25 titres, Rien 100 rien, vient d’être certifié disque de platine. Celui-ci aura d’ailleurs droit à sa réédition prochainement. Le titre "JCVD" extrait de cet opus a été visionné plus de 20 millions de fois sur Youtube. Le rappeur de Marseille a également annoncé la création de son label.