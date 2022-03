En janvier 2021, dans les pages du Guardian, il confiait ceci : “La vie offerte ne me parlait pas : se réveiller à 8 h du matin, rentrer à la maison à 5 h ou plus tard et attendre la retraite. J’ai donc élaboré un plan sur dix ans pour réussir, puis je pars.” Quelques mois plus tard, il s’expliquait sur France Inter au micro de Léa Salamé : “Il y a dix ans, mon but c’était de plier le game et surtout faire un studio dans mon camping-car puis partir en faisant le tour du monde. Je vais le faire en 2022, c’est mon objectif. J’aimerais vraiment faire ça pour vivre ma passion et que ce ne soit plus forcément un métier. C’est mon rêve.”

Mais avant de se lancer dans la grande aventure, le Dems semble encore avoir une surprise à faire à ses fans comme il en a le secret. Cette semaine est apparue une annonce sur son compte Instagram. Un décompte qui s’achève à midi ce vendredi 25 mars, avec ces mots : “Ouverture de la billetterie dans” et un renvoi vers le site www.billetteriedamso.com. Une tournée QALF si on en juge par le graphisme de la page web en question ?