La superstar de la musique fait preuve de générosité en aidant financièrement tous les admirateurs qui l'ont contactée.

En ces temps difficiles, les stars ne se contentent pas de prodiguer des conseils pour rester chez soi sur les réseaux sociaux. Nombre d'entre elles paient de leur personne en organisant des concerts gratuits depuis leur salon ou en mettant largement la main au portefeuille. Angelina Jolie a versé un million de dollars pour nourrir les enfants qui meurent de faim, Arnold Schwarzenegger l'a imitée pour l'achat de matériel médical, Ryan Reynolds et Blake Lively ont agi de même pour soutenir les banques alimentaires, tandis que Rihanna sortait cinq millions de dollars de sa poche pour lutter contre le coronavirus.

Des gestes formidables. Mais aucun, sans doute, n'aura touché aussi personnellement les fans que celui de Taylor Swift. Sur les réseaux sociaux, de nombreux admirateurs lui ont fait part de leur détresse face à l'épidémie de coronavirus. Beaucoup ont perdu leur emploi et ne peuvent plus payer leur loyer ou ne parviennent plus à boucler les fins de mois. A chacun, elle a envoyé un petit message personnalisé de soutien, accompagné d'un paiement de 3.000 dollars. De quoi le soulager un peu.

On peut arguer que ce n'est pas grand-chose pour elle, mais cette implication et le mot adressé à chacun en plus de l'argent sont admirables à nos yeux.