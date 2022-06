Stature à la Damso, look à la 50 Cent avec le foulard sur la tête et les grosses breloques en or, Fresh La Peufra emprunte aussi au cador du rap francophone son flow et manifestement l’art de tailler des tubes et de mettre tout le monde d’accord. Lors de la finale de la Nouvelle école, le The Voice du rap façon Netflix diffusée sur la plateforme. Le Belge s’est imposé comme le premier lauréat du programme avec son titre “Chop”. Il a fait l’unanimité auprès du jury composé du Parisien Niska, du Marseillais SCH et de la Belgee Shay. Excusez du peu.

En moins de 3 jours, la séquence vidéo de son interprétation de “Chop” lors de la finale dela Nouvelle école a déjà engrangé plus de 750 000 vues sur YouTube. Elle trône en tête des nouveautés vidéos les plus vues sur la plateforme. Et encore, il faudrait y ajouter les 614 000 autres vues récoltées par un clip statique mis en ligne le 22 juin qui lui se classe deuxième dans les tendances Musique de YouTube, devant Jul (“J’ai tout su”), Aya Nakamura (“Méchante”) et Charlie Puth (“Left and Right”).

Le phénomène ne se limite pas à YouTube. Sur Spotify aussi, le Liégeois met tout le monde d’accord. Il est premier du Top 50 du géant du streaming en France avec 471 106 écoutes en 24 heures, devant Alonzo, Ninho&Naps, Jul, ZEP, Hamza&SCH, Kate Bush et le revival de son tube “Running Up That Hill (A Deal With God)” poussé par la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things. Chez nous, il est seulement devancé par Harry Styles et par Kate Bush. Il est aussi dans le Top 5 de Deezer et sur Apple Music. Tout cela sans la moindre promotion ou programmation en radio.

Carton plein pour Fresh mais aussi pour Netflix qui a vu juste avec cette déclinaison française (francophone devrait-on écrire…) du programme américain Rythm + Flow. La Nouvelle école est le deuxième plus regardé sur la plateforme en France, le troisième en Belgique.

Les fans de rap ont déjà adoubé Fresh La Peufra

Sur les réseaux sociaux, les fans de rap n’ont d’yeux que pour le Belge : “La prestation de Fresh La Peufra pour la finale de la Nouvelle école, c’est bouillant” (le candidat avait convié tous les participants de l’émission pour la chorégraphie – très virale – accompagnant son titre), “Fresh, le bâtard, il m’a encore mis un gimmick dans le crâne. Il y avait déjà le ‘Allez dehors’, maintenant, y’a ‘Faut que j’la chope’”, “Fresh, il a choqué tout le monde, vraie prestation et vrai hit. Bravo à lui”.

À 25 ans, Fresh La Peufra, également surnommé L'Enfant des Bons Coins; n’en revient pas. Dans les pages du Parisien, il se demande comment autant de gens le connaissent en si peu de temps. “Je n’avais même pas de compte TikTok il y a deux jours, confie-t-il au quotidien. Pour être dans l’air du temps, j’en ai créé un et maintenant, cela explose”. En effet, les likes sur chaque vidéo s’affichent par centaines de milliers et les vues en millions. Plus de 2 millions et demi pour la séquence mise en ligne par Netflix sur le réseau social chinois. Vertigineux en si peu de temps pour un inconnu au bataillon il y a si peu de temps. De quoi rendre presque insignifiant les 100000 euros dévolus au lauréat.

Originaire de la République démocratique du Congo, le Liégeois rap depuis ses 15 ans. Également membre du collectif Iceberg Click, ce n’est pas un débutant mais sa participation et sa victoire dans la Nouvelle école propulsent sa carrière, chose qu’il attendait depuis des années, confesse-t-il.

Désormais signé sur Believe, la maison de disques de Jul, Fresh La Peufra ne va pas faire languir ses fans durant des mois avant de sortir un titre comme c’est souvent le cas avec les vainqueurs de The Voice. Dès ce premier juillet paraîtra un EP 5 morceaux intitulé Bientôt à l’abri. Un titre prémonitoire s’il en est à la vue du tsunami qu’il vient de provoquer.