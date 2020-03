Une chanson interprétée avec son mari, Samuel Benchetrit.

La vidéo a été postée sur Instagram. On y voit Vanessa Paradis au naturel, blouse bleue sur les épaules, assise sur ce qui semble être un lit. Dans le fond, son époux, Samuel Benchetit est à la guitare acoustique. “On a une petite chanson pour vous, pour tout le personnel hospitalier, vous qui prenez soin de nous et des nôtres sans cesse, dit la chanteuse. On pense fort à vous et on vous remercie du fond du cœur.”

La suite, c’est en chanson et tout en douceur que cela se passe. “Dans vos jours noirs où rien ne cesse/Il y a nos vies/C’est grâce à vous/Dans vos nuits blanches/Loin des caresses/Il y a vos vies/Merci pour tout”, chante Vanessa Paradis manifestement émue. Plus loin elle ajoute : “Et qu’aux beaux jours, votre sagesse/Nous serve pour prendre soin de vous/C’est dans vos cœurs où rien ne baisse/Qu’il y a nos vies”. En 2 minutes et 21 secondes, tout est dit et bien dit.