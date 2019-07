"Après un tel buzz à la Coupe du monde de football, j’avais pas mal de pression sur cet album, confesse Vegedream qui a sorti un an après -- jour pour jour après la victoire des Bleus ("En espérant que cela me porte chance !")- - son album Ategban. Mais on l’a pris tranquillement, sans se prendre la tête et je suis très content du résultat. Le but est de s’inscrire sur la durée, comme avec mon précédent disque écoulé à plus de 200 000 exemplaires."





(...)