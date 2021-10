"Nous mais venez en Belgique, je vous jure vous ne le regretterez pas!", ironise-t-elle ensuite, tout en fredonnant les paroles de sa nouvelle chanson, la pluie redoublant d'intensité.



Quoi qu'il en soit, le nouveau single d'Angèle semble plaire aux critiques et surtout à ses fans. A l'heure d'écrire ces lignes, le clip comptabilisait déjà plus d'un demi-million de vues, et ce, en moins de 24h.

Ce jeudi à 17h, Angèle sortait un nouveau single surprise. Intitulé "Bruxelles, je t'aime", le titre est une véritable ode à notre belle capitale. Elle y parle de ses quartiers préférés et confie combien sa ville natale lui avait manquée, le tout accompagné d'une mélodie bien rythmée et d'un clip haut en couleurs.Quelques heures seulement après la sortie de ce titre, elle a posté une vidéo sur Instagram où on l'aperçoit sur la Grand-Place, parapluie à la main, sous une véritable "drache nationale". Sur un ton humoristique, elle explique vouloir montrer l'envers du décor de Bruxelles. "Voila la réalité derrière 'Bruxelles je t'aime'", indique-t-elle.