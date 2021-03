Les organisateurs du Tomorrowland souhaiteraient déplacer le festival de six semaines. Prévu en juillet, il serait organisé à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, selon les informations de Gazet Van Antwerpen qui ont été confirmées par Belga. Selon nos confrères, les discussions sont en cours avec les parties prenantes. "Nous voulons vraiment pouvoir lancer l'organisation et les dates proposées sont une possibilité" a déclaré la porte-parole Debby Wilmsen.

Tomorrowland n'est pas le seul festival estival à vouloir reporter son édition vers la fin de l'été. Rock Werchter avait également soumis cette idée. D'autres comme le Graspop et le Dutch Best Kept Secret ont jeté l'éponge pour 2021.

"Nous sommes en pourparlers avec les différentes autorités impliquées dans l'organisation du festival, mais aussi avec le ministre Vandenbroucke, le commissaire corona, ... ", poursuit Wilmsen. "Nous avons également posé la question à nos fournisseurs, hôtels et autres partenaires. Nous cherchons donc toujours à savoir si c'est faisable. Les dates actuelles (NDLR du 16 au 18, puis du 23 au 25 juillet) ne sont pas encore définitives".