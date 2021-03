Si Vianney a pris l'habitude d'écrire depuis des années pour d'autres artistes (Céline Dion, Louane et même notre compatriote Alice on the roof), le chanteur de 30 ans confesse déjà être arrivé au bout de son parcours de chanteur. A tel point qu'il pense mettre un arrêt définitif à sa carrière très prochainement. "déclare-t-il à la caméra d'Audrey Crespo-Mara.

"Le jour où j’aurai des enfants, je n’aurai pas envie de tenir ce rythme-là"

De son enfance scout à sa vie de beau-papa en passant par sa foi catholique et son hommage à Samuel Paty, Vianney se livre dans "Le Portrait de la Semaine" de l'émission Sept à Huit sur TF1. Avec comme mot d'ordre, la famille d'abord. "Je sais que le jour où j’aurai des enfants, je n’aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d’une vie de chanteur, conclut-il dans l'extrait vidéo de l'émission diffusée à 18h20 ce dimanche, que l'on peut déjà visionner sur Twitter. Donc il faudra juste que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux en faisant des choses que j’aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j’aime."