Suivez en direct les Victoires de la musique.

La Victoire du meilleur album rock a été décerné à Jeanne Added pour son disque "Radiate". Un prix qui lui est remis alors qu'elle vient de livrer un performance énergique sur la scène de la Seine Musicale.

Angèle remporte la Victoire de la meilleure création audiovisuelle

La Belge est sacrée dans cette catégorie pour le clip "Tout oublié". Angèle est montée chercher sa Victoire en compagnie de Roméo Elvis et l'équipe du clip. Elle a pris la parole à la bonne franquette, comme elle en a l'habitude. Elle raconte comment le clip de "Tout oublier" a été fait, avec des bouts de chandelles et très peu de budget. Comme quoi, une bonne idée sera toujours plus marquante que des mallettes d'euros. On aura aussi appris que les jambes que l'on voit à l'écran ne sont pas celles de Roméo Elvis mais celles d'une femme.

Big Flo & Oli couronnés

La Victoire de l'album de musiques urbaines a été remise à Big Flo & Oli

Ce sont les parents des deux Toulousains qui viennent récupérer la Victoire sous le regard hilare de leur Florian et Olivier. Après Damso mais dans un autre style, ils offrent à la soirée un second moment non calculé et plein de sincérité rappelant leurs origines. "Comme dans la chanson de mes enfants, à moi aussi on me disait 'rentre chez toi'", raconte le père. "Mais moi, je préfère rester chez moi", poursuit-il en montrant que la France, c'est chez lui.

Le flop de la présentatrice, Christine and the Queens relève le niveau

Daphné Bürki ne ménage pas sa peine mais sa prestation ne décolle pas. Blagues potaches, tentatives de bons mots qui font flop, sketches déjà vus ou entendus mille fois, la fête n’est pas à chercher de ce côté. Même l'intervention - préenregistrée, cela va de soi - de Michel Drucker n'a pas redressé la situation. On se prend à rêver à une décision identique à celle des Oscars qui ont désormais décidé de se passer de présentateur. Peut-être que cela pourrait aussi réduire la durée de ce marathon de plus de 4 heures!

Outre les prestations live de bonne facture mais sans folie de Christine and the Queens et d'Aya Nakamura, deux artistes qui ne cessent de marquer des points à l'international, on notera la Victoire du meilleur album de musique électronique attribué au duo The Blaze pour "Dancehall" qui remporte son second trophée en deux ans.

Damso remporte la Victoire de l'album rap de l'année

Damso a décroché le prix de l'album rap de l'année, le premier du genre. Il est récompensé pour son album "Lithopédion" qui a explosé tous les chiffres en streaming en France depuis sa sortie.

Damso est venu chercher son prix en costume violet. Avec beaucoup d'humilité, il n'a pas caché sa surprise et fait son méa culpa. "Je n'ai pas toujours tenu des propos très élogieux à l'égard des Victoires. Là où j'ai fait preuve de colère, vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit", a-t-il dit avant d'ajouter qu'il espérait que cela allait continuer. "J'espère que le rap sera à l'avenir considéré pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on veut qu'il soit".

Juste avant la remise du prix à Damso, c'est Angèle, nommée dans deux catégories dont celle de la révélation de l'année, qui a animé le plateau de la cérémonie. Elle a interprété avec son frère Roméo Elvis son titre "Tout oublier".

A noter que Camélia Jordana a reçu le premier prix de la soirée dans la catégorie Musique du monde avec l'album "Lost".

Plusieurs hommages, notamment à Maurane

Les 34e Victoires de la musique ont débuté par un hommage, en musique évidemment, à Michel Legrand disparu voici quelques jours.

Outre l'hommage à Michel Legrand, la regrettée Maurane a également été mise à l'honneur. Elle qui a reçu la Victoire de la meilleure artiste francophone en 1994, a été évoquée à travers plusieurs extraits de ses prestations lors des différentes cérémonies des Victoires, notamment en duo avec Lara Fabian ou avec ses titres fétiches: "Toutes les Mamas" et "Sur un prélude de Bach".