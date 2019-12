Grâce à sa forte exposition médiatique, ses passages télévisés (comme dans l’émission Danse avec les Stars) et le succès de ses albums précédents, Vincent Niclo est devenu l’un des représentants du classique les plus connus en France.

Pour autant, son profil est plutôt atypique dans ce domaine. "La musique que je fais ne va pas avec mon look, ni avec mes habitudes. Tout le monde croit que je m’endors en costume trois-pièces, et que je me réveille en nœud papillon. Pas du tout ! Je vis dans mon temps", assure-t-il. "Je ne me lève pas non plus avec du Chopin ou du Mozart. J’écoute beaucoup d’électro, ce qui passe dans les clubs. Dès que je me réveille, je mets de la musique, une musique super rapide qui me met de bonne humeur." Il avoue également qu’il adorerait que ses chansons passent un jour en club. "Il y a déjà eu un remix d’‘Ameno’, ça m’a fait bizarre de l’entendre ! Ce n’est pas impossible un jour. Peut-être David Guetta fera un jour un remix. Je le connais depuis longtemps, on ne s’est pas recroisés depuis, mais j’espère que ça va lui donner envie."