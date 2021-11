Le single, auquel prendront également part le chanteur de gospel Kirk Franklin et une chorale, sortira ce vendredi 5 novembre.

En plein préparatifs du sapin, durant le fameux "Christmas shopping" ou en balade sur un marché de Noël, qui n'a jamais entonné le célèbre tube "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey? Ce single, sorti le 1er novembre 1994, a fait un véritable carton à sa sortie et continue à rythmer nos hivers, comptabilisant près de 700 millions de vues sur Youtube.Forte de son succès, Mariah Carey a décidé de remettre le couvert cette année en sortant un nouveau tube de Noël, intitulé cette fois "Fall in love for Christmas". La chanteuse américaine a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi matin dans une vidéo sur Twitter, dans laquelle on l'aperçoit devant un sapin de Noël vêtue d'une robe de fête rouge.