Glam, rock et licenciement. Don Powell, le batteur du groupe qui a placé le plus de numéros un dans les charts britanniques dans les années 70 (non, ce ne sont pas les Beatles…), Slade, vient d’être viré par un simple email de la formation qu’il avait créée voici 54ans. Sur le site officiel, il a annoncé que Dave Hill lui a envoyé "un email glacial pour (l)’informer qu’il n’avait plus besoin de (s)es services" , alors qu’ils collaborent et sont amis depuis 1963 (d’abord dans The Vendors) .