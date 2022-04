Vitaa et son mari Hicham étaient déjà parents de deux garçons, Adam et Liham, nés en 2011 et 2014. Ils viennent d'accueillir un troisième enfant.

La chanteuse a accouché le 10 avril et l'a annoncé trois jours plus tard à ses fans sur Instagram. C'est une petite fille, nommée Noa.

"Louanges à toi Seigneur de m’avoir comblée une fois de plus par la plus belle de tes Créatures. Puisses-tu protéger notre poupée de ce bas-monde et la combler de tes bienfaits", a écrit l'artiste.