Les traditions de fin d'années sont nombreuses. L'une d'entre elles fait sa place dans nos esprits. C'est le cas des classements musicaux de la plateforme Spotify. Attendues par de nombreux internautes, la plateforme vient de révéler les artistes et les morceaux les plus écoutés tout au long de l'année.

Le prix de l'artiste le plus écouté lors de cette année 2021 revient à la star internationale Justin Bieber. Le podium est complété par Dua Lipa et The Weeknd, deux artistes habitués aux plus hautes marches du podium. Au pied de ce dernier, on retrouve une autre star de la chanson mondiale, Ed Sheeran. Et juste derrière lui se trouve le premier artiste belge, le rappeur Damso.

Pour ce qui est d'Angèle, elle ne se place qu'à la 48ème place du classement, peu aidée par la sortie de son album dans quelques jours. Autre Belge bien classé, à la 33ème position on retrouve le DJ, Lost Frequencies.

En ce qui concerne les morceaux les plus écoutés, peu de surprise pour le vainqueur de l'année. Il s'agit bien sûr de Lil Nas X avec "MONTERO (Call Me By Your Name)", titre le plus écouté dans le monde depuis sa sortie à la fin mars, plus d’un milliard de fois sur Spotify (1.137.354.461). L'année passée, c’était "Blinding Lights" de The Weeknd qui s’était classé numéro 1 des écoutes.

Voici le classement complet de l'année 2021: