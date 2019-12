Révélation de l'année, l'artiste la plus écoutée en Belgique est également la plus streamée du monde.

La fin de l'année approche. Spotify a donc fait le bilan musical de cette année 2019.

Billie Eilish a été la révélation de l'année, elle qui est âgée de 17 ans. Son album intitulé "When we fall asleep, where do we go" a été le plus diffusé de l'année dans le monde. Il est également le plus écouté de l'année en Belgique d'après un classement publié par Spotify. Au sein de notre royaume, l'Américaine devance Ed Sheeran et Post Malone.

Spotify a également dressé le classement des artistes les plus écoutés de la dernière décennie. En Belgique, c'est Ed Sheeran qui termine à la première position, suivi de près par Drake. Les deux chanteurs finissent aussi en tête du classement mondial des dix dernières années mais dans l'autre ordre. Le rappeur-compositeur, chanteur et acteur canadien a totalisé 28 milliards d'écoute partout sur le globe. En revanche, c'est un tube du Britannique qui est le plus écouté de la décennie. Il s'agit de "Shape of you", tube qui est également le plus écouté des dix dernières années en Belgique.

En 2019, c'est Post Malone qui été le roi du streaming. Au total, le rappeur compte 6,5 milliards d'écoute à travers le monde tandis que Billie Eilish et Ariana Grande complètent le reste du podium.



Lewis Capaldi le plus écouté

En Belgique, la chanson la plus écoutée est "Someone you loved" de Lewis Capaldi. Elle devance aussi "bad guy" de Billie Eilish et "Old town Road- Remix" de Billie Ray Cyris et Lil Nas.