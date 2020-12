Chanteront, chanteront pas ? La question a été tranchée voici quelques jours : oui, les Enfoirés se produiront à Lyon, du 13 au 18 janvier, mais devant une salle vide. Ce que l’on ignorait encore, c’est quelle sera la chanson que la troupe de 2021 portera comme un étendard. Slimane a levé se voile sur le secret : c’est un titre à lui, "Maintenant" , qui sera l’hymne de cette année. " Je suis de ceux qui chantaient dans le car du centre social ‘aujourd’hui on n’a plus le droit…’ Aujourd’hui j’ai le grand honneur d’avoir écrit et composé la chanson "MAINTENANT" avec mes frères de cœur Yaacov Salah et Meir Salah. Les Restos du cœur ont plus que jamais besoin de nous ! Restons unis et solidaires."