Presque deux ans après la mort du rockeur, sortira un nouvel album posthume de l'idole des jeunes. Sobrement intitulé "Johnny", ce dernier comptera douze titres du chanteur arrangés par son directeur musical, Yvan Cassar, et Dominique Blanc-Francard. Seront ainsi disponibles sur "Johnny": Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M'arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t'aime, Sang pour sang et L'envie. Enregistré à Londres avec 70 musiciens du London Symphony Orchestra et 42 choristes de l'ensemble London Voice, l'album sera en vente à partir du 25 octobre, comme l'ont annoncé Le Parisien et RTL.





Le 8 novembre, sortiront les CD et DVD du concert de Johnny Hallyday aux côté de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell pour les vieilles canailles. Cette prestation est une des dernières du rockeur avant sa disparition.