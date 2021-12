Huit ans après la sortie de Racine carrée, Stromae a dévoilé la date de sortie de son troisième album. Il sera disponible à partir du 4 mars et contient 12 titres. Multitude, c’est son titre, s’accompagne d’une tournée (mais aussi de 3 avant-premières événement sold out en 15 minutes) qui fera étape pour trois dates au Palais 12 de Bruxelles. Ce seront les 15, 16 et 17 mars… 2023. Les places sont déjà en vente sur www.odlive.be. Parmi les 19 autres concerts annoncés lors de ce Multitude Tour, deux sont programmés au stade Pierre Mauroy de Lille, les 10 et 11 juin 2023, et deux à La Défense Arena de Paris les 16 et 17 juin. Capacité de la salle : 40 000 spectateurs par soir !

A la (re)conquête des Etats-Unis

Si tout le monde se souvient de son triomphe au Madison Square Garden de New York (peu avant le burn out de l'artiste), force est de constater que Stromae est de retour. Et il revient là où il s'était arrêté. Outre le nouvel album et la tournée annoncée, on s'attend à ce que l'artiste retente sa chance outre-atlantique et y propose aussi une tournée. Et cela commence par une performance au célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon. Une séquence diffusée en live hier soir aux USA mais qui est déjà disponible sur YouTube et dont Brut en dévoile les (courtes) coulisses en vidéo. Les répétitions, avec ses danseurs et son équipe tous en doudoune et baskettes, de cette performance pré-enregistrée. Résultat? Sur fond blanc et tous habillés d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, Stromae, ses musiciens et ses danseurs offrent surtout une chorégraphie qui fait fortement penser au final du Boléro de Ravel mise en scène par l'illustre Maurice Béjart. En effet, ils marchent, applaudissent, dansent ou tournoient tous en choeur autour de lui et de ses musiciens. Visuellement très esthétique, donc, surtout avec la caméra qui suit le mouvement.