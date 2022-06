"No lo siento", écrit et composé par les chanteuses belges Ej Eyre et Lapekenia, risque bien de faire danser quelques dancefloor cet été. Un duo... caliente!

A l'heure où la canicule pointe le bout de son nez, mais aussi l'été et les vacances qui vont avec, un duo made in Belgium se lance dans un hit "caliente" pour la période estivale. Si Ej Eyre n'est plus une inconnue chez nous (découverte DH Radio il y a deux ans, révélation du confinement et habituée des duos avec son homme et chanteur engagé Getch), Lapekenia -Isabelle de son prénom- semble sortir de nulle part. Si ce n'est qu'elle est proche d'une autre Belge bien connue et qui vient de se relancer dans la chanson, Jill Vandermeulen alias Silent Jill.



Pour la petite histoire, EJ Eyre et Lapekenia se sont rencontrées en 2018 lors d’un concert et ont tout de suite eu un coup de foudre amical. Très vite, elles partagent alors leur passion pour la musique pop et leur goût pour la scène. Et c’est fin 2021 qu’elles décident donc de co-écrire et co-composer ensemble une chanson pour l’été. Sur fond de guitare, de claviers et de cuivres ‘No lo siento’ raconte ainsi "la difficulté d’être une femme belle, libre et fonceuse en 2022".



"Je suis femme, pas poupée de cire"

Côté texte, on peut entendre un morceau -moitié français/moitié espagnol- en effet quelque peu engagé envers la cause féminine: "Je suis femme, pas poupée de cire, ne me réduit pas à ça quand tu m'admires"/ "Tu me freines quand tu m'idéalises, Quand tu m'enfermes, je t'évite!" Ou encore: "Je suis femme forte, je suis libre, ne me parle pas de portes, pas de balises"/ "Je suis femme ferme, tu m'épuises, quand tu me freines, je t'évite!"



No lo siento, ("je ne suis pas désolé" en français dans le texte), est donc un titre jovial et ensoleillé -et non dénué de fond- qui rythmera sans doute certains apéros de cet été. Les arrangements de ce nouveau morceau coloré sont signés Nico d’Avell (Mistin Music Productions), avec la complicité de Youri De Groote à la guitare. Le clip (piscine, flamand rose et cocktails à gogo) a été tourné en Belgique au Gîte des Choucas (Cedric Du Bois des corbeaux) et a été réalisé par le tandem Lucie Jassogne et Juliette Davletmirzaeva.

Le titre ‘No lo siento’ est disponible sur toutes les plateformes, tourne déjà dans quelques radios et il se trouvera également sur l’EP d’EJ EYRE, prévu à l’automne prochain.