Les fêtes de fin d'année, cette période très spéciale où vous ne pouvez pas entrer dans un magasin sans être pris en embuscade par "Jingle Bell Rock" ou par "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey.



Des classiques que nous avons écoutés tout au long de notre enfance, mais également des chansons plus modernes qui ont été acceptées dans le lexique de la musique de Noël… la plupart du temps!

Pour toutes les bonnes chansons de Noël qui existent, il y en existent des moins bonnes, voire complètement horribles.

La magazine américain Rolling Stone vient de publier sa liste des pires chansons de Noël qui comprend des massacres de classiques bien-aimés, des tentatives horribles de nouveaux standards, des airs de nouveauté hideux et pire encore. On vous laisse découvrir le classement par vous-même.



Le top 20

20. Stevie Wonder - 'Twinkle Twinkle Little Me

19. New Kids on the Block - 'Funky, Funky, Xmas'

18. Pentatonix - 'That’s Christmas to Me'

17. Justin Bieber - 'Mistletoe'

16. Twenty One Pilots - 'Christmas Saves the Year'

15. The Jackson 5 - 'I Saw Mommy Kissing Santa Claus'

14. Bon Jovi - 'Back Door Santa'

13. NewSong - 'The Christmas Shoes'

12. Josh Groban &Faith Hill - 'The First Noël'

11. Weezer - 'Hark! The Herald Angels Sing'

10. NSync - 'I Never Knew the Meaning of Christmas

9. LeAnn Rimes - 'Carol of the Bells'

8. The Killers - 'Don’t Shoot Me Santa'

7. Lou Monte - 'Dominick the Donkey'

6. The Pussycat Dolls - 'Santa Baby'

5. Elmo and Patsy - 'Grandma Got Run Over by a Reindeer'

4. Seth MacFarlane & Sara Bareilles - 'Baby, It's Cold Outside'

3. Band Aid - 'Do They Know It's Christmas?'

2. Maroon 5 - 'Happy Xmas (War Is Over)'

1. Jessica Simpson & Ashlee Simpson - 'The Little Drummer Boy'