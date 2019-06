Depuis cette semaine, le 1er juin 2008 est synonyme de plus grand désastre dans l’histoire de l’industrie musicale et personne le savait. C’est le New York Times Magazine qui l’affirme à l’occasion de la publication d’une longue enquête qui fait l’effet d’une bombe. Selon le journal, depuis plus de dix ans, Universal a caché une catastrophe sans équivalent : la disparition d’un demi-million de chansons, parties en fumée dans l’incendie d’un entrepôt de la major situé à Hollywood.

Louis Armstrong et les autres sont partis en fumée

Si le sinistre était connu de tous, ce qui ne l’était pas c’est ce qui a disparu dans l’incendie. Initialement, (...)