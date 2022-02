Il s'agit là d'un mois de février très intense pour Kanye West. L'artiste américain vient de sortir son documentaire Netflix, jeen-yuhs et s'apprête à faire de même avec DONDA 2, son onzième album solo.

L’œuvre en question est censée sortir le 22 février prochain mais un grand nombre de ses auditeurs risquent d'en être privé...

Sur Instagram, Ye a révélé que la suite de DONDA ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming. Sous sa publication, il s'explique: "Donda 2 ne sera disponible que sur ma propre plateforme, le Stem Player. Pas sur Apple Music, ni sur Amazon Music, Spotify ou encore YouTube".

Il justifie ensuite son choix de garder son projet exclusif: "Aujourd'hui, les artistes ne reçoivent que 12% de l'argent que l'industrie gagne. Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif. Il est temps de prendre le contrôle et de construire le nôtre".

En attendant la sortie de l'album, Kanye West a dévoilé la tracklist de DONDA 2. L'album comportera 22 morceaux.

Le Stem Player, c'est quoi?

Le Stem Player est un petit appareil qui vous permet de "personnaliser n’importe quelle chanson", selon le site Web officiel. Le site web précise qu'il est possible de contrôler les voix, la batterie, la basse et les échantillons. Isoler les différentes parties d'un morceau, ajouter des effets et diviser n’importe quelle chanson en stem.

Voici comment il fonctionne: