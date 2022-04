Certains artistes sont-ils plus susceptibles d’exprimer certaines émotions à travers leur musique ?" Partant de ce postulat et en utilisant Vokaturi - un outil de reconnaissance des émotions par l’intelligence artificielle qui détecte le niveau d’émotion dans les voix humaines -, Preply a analysé plus de 26 000 minutes de musique interprétée par de célèbres artistes francophones pour découvrir ceux dont la voix est la plus heureuse (Zazie ou Florence and the Machine côté anglophone), la plus triste (Marc Lavoine ou Imagine Dragons côté anglophone), ou encore l’artiste qui obtient la note la plus haute pour la colère (Kyo ou French Montana côté anglophone) et celui qui obtient la note la plus haute pour la peur (le rappeur Niska ou Ava Max côté anglophone).

Florent Pagny le plus neutre, Roméo Elvis 6e voix la plus heureuse

Un score entre 0 et 100 a donc été attribué à chaque artiste pour chaque émotion (bonheur, tristesse, colère, peur et neutralité) en fonction de la dominance de celles qui ont été détectées dans sa voix et voici donc les résultats-clés obtenu par Preply. Marc Lavoine est l’artiste ayant la voix la plus triste avec un score de tristesse de 96,3/100. Quant au rappeur belge Damso, il arrive en deuxième position avec 86,4 %. Et Céline Dion ferme le podium. Quant à la plus heureuse, après Zazie, on retrouve Nekfeu et Black M. Le premier Belge est Roméo Elvis en 6e position. Quant à Kyo, c’est le groupe de rock qui exprime le plus de colère parmi les artistes (la voix du chanteur Benoît Poher obtenant un score de 33,2 %). La voix du rappeur Niska, elle, est la plus craintive, avec un score de peur de 88,1 %. Enfin, la voix de Florent Pagny est la plus dénuée d’émotion (Luis Fonsi "Despacito" côté anglophone), avec un score de neutralité de 57,2 %. Tous les détails sont à retrouver sur preply.com.