Pour illustrer les paroles de leur hymne "Il y aura toujours un rendez-vous" dévoilées sur Youtube, les Enfoirés ont monté un clip avec des photos bluffantes de l'astronaute français Thomas Pesquet. Et on y décèle même... deux nouvelles recrues!

"Oui, nous serons au rendez-vous quoi qu'il arrive", peut-on lire en commentaire du clip "Il y aura toujours un rendez-vous". "Bravo. Cet hymne est rempli d'espoir et de solidarité." Ou encore: "Wahou, franchement bravo les Enfoirés, elle donne des frissons cette musique !!! Vous êtes toujours là et au rendez vous. Les paroles sont magnifiques et les voix sont exceptionnelles... Merci pour l'espoir la solidarité... Vous êtes des monstres !!!"

En effet, après le coup de massue de l'annulation des concerts en 2022 suite aux normes sanitaires, la troupe a réagi de la plus belle des façons avec cet hymne universel et tellement actuel, saupoudré d'images venues de l'espace grâce à la dernière mission dans l'ISS de Thomas Pesquet (qui avait rejoint la troupe il y a 4 ans).

Camélia Jordana et Anne Sila rejoignent les Enfoirés

"Il y aura toujours un rendez-vou/un combat oublié/ toujours un rêve à faire" commence ainsi l'hymne composé par Jacques Veneruso qui collabore régulièrement avec Céline Dion (il y est l'auteur de ses tubes "Sous le vent" ou "Parler à mon père"). Et à l’écoute de cette chanson, on reconnaît Julien Clerc, Jenifer, Kendji Girac, Zazie, Bénabar ou encore Patrick Fiori. Et si on tend bien l'oreille, on entend d'autres voix comme celle de Camélia Jordana et Anne Sila (la gagnante de The Voice All Stars). Une chanson résolument optimiste ("un sourire à laisser à nos enfants demain") et tournée vers l’avenir, les Enfoirés fredonnant que oui, "ça ira".

"On sera toujours au rendez-vous", promettent-ils ainsi en fin de titre. Car malgré la crise sanitaire, la troupe continue à se mobiliser pour venir en aide aux plus démunis malgré "un manque à gagner" de plus de 4 millions d'euros suite au spectacle sans public. En effet, cette édition 2022 se tiendra à huis clos pour la deuxième année de suite (cette fois-ci à l'Arena de Montpellier). "Les Restos du Cœur et les Enfoirés tiennent à rappeler que la précarité ne souffre, elle, d’aucune restriction", ont écrit les dirigeants de l’association créée par Coluche en 1985 dans un communiqué relayé par le Figaro. "Lors de notre dernière campagne, Les Restos du Cœur ont accueilli et accompagné 1,2 million de personnes et distribué 142 millions de repas. Des chiffres qui vraisemblablement seront au moins similaires tout au long de notre 37e campagne en cours." La vente des CD 'set DVD's du spectacle aident mais ne suffisant pas.