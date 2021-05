Pendant un mois, des concerts seront organisés dans le parc quatre jours par semaine, dans le cadre de cet événement appelé Werchter Parklife. Certains noms d'artistes sont déjà connus, ceux de Balthazar, Goose, Arsenal et Black Box Revelation notamment. Un maximum de 2.500 visiteurs seront admis par concert. La vente des billets commencera le mardi 18 mai à 10h00. Maintenant que le comité de concertation a clarifié quelque peu la situation pour le secteur de l'événementiel, de plus en plus d'organisations annoncent leurs plans pour cet été. C'est également le cas de Live Nation, l'organisateur derrière Rock Werchter, TW Classic et Werchter Boutique, les rendez-vous annuels du Werchter Festival Park. Ces trois festivals sont reportés à 2022, mais l'organisation a donc élaboré un plan alternatif pour le mois de juillet.

Werchter Parklife commencera le jeudi 1er juillet pour se terminer le 1er août. Un concert en soirée est prévu le jeudi et le vendredi, et des spectacles l'après-midi et en soirée le samedi et le dimanche. Les visiteurs sont attendus par bulles. Les billets pour les concerts ne sont vendus qu'en forfait, par groupe de quatre personnes. Un maximum de 2.500 personnes est autorisé par concert.

Le programme du week-end d'ouverture a déjà été annoncé. Le jeudi 1er juillet, Balthazar ouvrira le bal en soirée, le lendemain Goose sera sur scène. La soirée du samedi 3 juillet est pour Arsenal et Tin Fingers. Lil Kleine et Ronnie Flex & The Fam joueront le dimanche après-midi. Le week-end se terminera avec Equal Idiots et Black Box Revelation.

L'organisation indique également que si les Diables rouges atteignent les quarts de finale du Championnat d'Europe de football, le timing des concerts sera modifié, afin que les matches puissent être intégrés au programme.