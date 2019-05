En concert ce dimanche soir à Anvers - avec The Man. The Music. The Show - où la star des X-Men a non seulement interprété les plus grands titres de Broadway mais aussi fait chavirer les cœurs des dames en cette fête des mères, Hugh Jackman avait aussi fait une halte à Bruxelles.

L’acteur de 50 ans (alias Jean Valjean dans Les Misérables) a été aperçu en train de déguster des bières bien de chez nous - et même des gaufres ! - sur la Grand-Place de Bruxelles ce week-end.