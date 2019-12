Son dernier opus date de 2013.

Cela faisait déjà depuis six ans qu’on attendait de ses nouvelles. Woodkid fera son grand retour en 2020 avec un nouvel album et un tout nouveau spectacle, comme il l’annonce sur ses réseaux sociaux. "Je suis super excité de le partager avec vous bientôt", indique-t-il. Quelques dates de concert ont déjà été annoncées, celles-ci se concentrent en Europe de l’Est et en Russie en mai prochain. On peut donc espérer que le disque sorte avant.

L’esthétique futuriste semble toujours de mise à en croire la vidéo qui accompagne son message. En 2013, son premier opus The Golden Age avait fait sensation. Les titres "Run Boy Run" et "Iron" avait trusté les classements belges et internationaux pendant plusieurs semaines.

Peu de temps après cet album, Yoann Lemoine avait laissé entendre qu’il arrêtait sa carrière musicale pour se focaliser sur ses activités de réalisateur. Pour autant, il a quand même distillé quelques titres depuis comme "Never Let You Down" en duo avec Lykke Li ou "Volcano" en 2015. Il a également accompagné Rihanna pour son album Anti, composé plusieurs bandes originales et réalisé le clip d’Harry Styles pour "Signs of the Time". Plus récemment, il a fait à nouveau parler de lui avec sa collaboration avec Louis Garrel sur un album de reprises d’Yves Simon.