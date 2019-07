Woodstock, la grande manifestation hippie de 1969 fête ses 50 ans cette année. L’occasion de marquer le coup en organisant un week-end de trois jours en août, regroupant les artistes en vogue comme Miley Cyrus, Chance The Rapper, Imagine Dragons ou Janelle Monae et les cadors du milieu comme Robert Plant et Canned Heat. C’était du moins l’intention de départ de Michael Lang, organisateur de Woodstock 50 et cofondateur de l’événement originel.

(...)