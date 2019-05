Du 16 au 18 août, devrait se tenir dans l’État de New York, aux États-Unis, la célébration des 50 ans de Woodstock, le légendaire festival qui a rassemblé près d’un demi-million de personnes en 1969. Trois jours durant, une série d’artistes - et non des moindres puisque sont annoncés Jay Z, Miley Cyrus, The Killer, Santana, John Fogerty de Creedence Clearwater Revival, Canned Heat ou encore Dead&Company rassemblant des membres du Greatful Dead - doivent se produire pour fêter le demi-siècle de ce qui reste le plus exceptionnel des festivals de l’histoire.

Devrait - le conditionnel s’impose - parce que les tuiles se multiplient pour les organisateurs. Et la dernière en date est de taille : le principal bailleur de fonds de l’événement vient de jeter le gant. Amplifi Live, filiale du groupe Dentsu Aegis Network, a jugé que ce qui se profile pour le mois d’août ne sera pas digne de l’événement célébré. L’entreprise pointe des problèmes de sécurité et de sûreté, pour les artistes, les partenaires et le public.

Le retrait d’Amplifi Live met non seulement en péril le financement de cette célébration mais aussi le festival tout entier. Le groupe affirme en effet qu’une clause du contrat qui le lie aux organisateurs lui permet d’annuler l’événement. Les producteurs de Woostock 50 ne l’entendent cependant pas de cette oreille. Ils jugent cette interprétation fausse et assurent que les festivités auront bien lieu en août, comme prévu. Ils se sont d’ores et déjà mis en quête de nouveaux partenaires financiers. En attendant, la date de mise en vente des tickets reste inconnue, de même que le prix de ceux-ci, ce qui n’est pas bon signe à seulement trois mois et demi du festival.