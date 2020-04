À l’affiche du festival JeResteALaMaison à suivre sur Facebook jusqu’au 7 avril, Yael Naim livre son état d’esprit à l’heure du confinement.

Cloîtrée en famille chez elle à Paris alors que vient de sortir son excellent nouvel album, Night Songs, Yael Naim dit ne pas vivre mal le confinement actuel. "Ça se passe bien,explique-t-elle. Je sors d’une période où ma démarche a été de ralentir et de retrouver une forme d’essentiel. Ici, les circonstances ne sont pas joyeuses, plutôt horribles même avec ces gens qui meurent, mais la contrainte de rester chez moi n’est pas ce qui me nuit le plus dans la vie." Cela n’empêche pas quelques escapades puisque la chanteuse est à l’affiche du festival JeResteALaMaison qui se déroule jusqu’au 7 avril sur Facebook avec plus de 80 artistes.