La question est quasiment devenue rituelle lorsqu’on rencontre une star francophone de la chanson tant l’émission est populaire : "Est-ce que cela vous plairait d’être coach à The Voice ?"

Et la réponse de Yannick Noah tombe, froide, tel un couperet : "Non". Comme si cela ne l’intéressait pas. Erreur.