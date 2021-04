"Il faut qu’on arrête d’être frileux!" Ce 7 mai à Spa, le groupe d'indie pop et électro liégeois sera le premier à tester une salle de concert remplie à 50 % de sa capacité. "On ne voulait pas attendre que cela vienne du fédéral, alors autant que la culture se bouge elle-même", dixit son leader, Renaud Godart.

À la base du projet des concerts test de la Fédération Wallonie-Bruxelles (avec le député MR et patron des Francofolies de Spa Charles Gardier), le groupe Ykons s’est proposé d’être le cobaye pour faire bouger les choses dans notre pays. “ On ne voulait pas attendre que cela vienne du fédéral, alors autant que la culture se bouge elle-même, nous confie Renaud Godart, le leader du groupe liégeois, à qui le Covid ne fait pas peur. “ Je pense qu’il y a moyen qu’on le dompte et que l’on vive avec. On trouve des moyens et techniques pour pouvoir revivre, certes avec le Covid comme ombre au-dessus de nos têtes, mais sans en avoir peur et que cela soit plus gérable.”

