Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour agressions sexuelles, nous rapporte le Parisien. Quatre plaintes ont été déposées contre Y.Malory, un nom peu connu du grand public.

Auteur de nombreux succès de la variété française, il a notamment écrit et co-composé Les Planètes, et aussi Le Monde de M.Pokora. Pour Louane, il a signé Maman et Chambre 12, titre éponyme du premier album. Il est même apparu sur l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c’est l’amour. On peut encore citer Chimène Badi, Yannick Noah, Navii ou Lea Paci, pour qui il a également signé des chansons.

Sa dernière collaboration reste l’album de la jeune Lola Le Lann, dont la sortie prévue en octobre dernier avait été reportée en raison des accusations pesant sur Yohann Malory. La jeune chanteuse de 24 ans dit avoir reçu de nombreux témoignages de victimes présumées.

Le Parisien rapporte également que M. Yassine Bouzrou et M. Lydia Djebaili, avocats de trois des plaignantes, ont confirmé ceci: "De nombreux témoignages sont concordants sur les agissements du mis en cause".

De son côté l’avocat de l’accusé, M. Antoine Vey, indique : "Depuis fin 2019, mon client est victime de publications calomnieuses et très évolutives sur les réseaux sociaux, orchestrées par un groupe de personnes de manière concertée et malveillante" et "n’entend pas répondre publiquement à cette campagne infondée".