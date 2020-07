Zizi Jeanmaire, c’était une silhouette aux jambes gainées de noir, une coupe à la garçonne et des yeux qui, de l’avis de ceux qui ont croisé son regard, avaient de quoi faire perdre la tête. À 19 ans, le Petit rat à l’Opéra de Paris qu’était Renée Marcelle Jeanmaire claque la porte de l’Opéra Garnier. “J’ai démissionné un peu sur un coup de tête, expliquait-elle, parce que j’étais arrivée troisième à un examen alors que je pensais être première”. Après un passage par les Ballets de Monte Carlo, elle a rejoint les Ballets des Champs-Élysées créés en 1945 par Roland Petit avant de partir à l’aventure en sillonnant le monde et se faire un nom de Paris à Hollywood en passant par Londres et Broadway, en triomphant sur les planches des théâtres, dans des revues, des spectacles de music-hall, des ballets et en s’essayant même au cinéma.

© AFP



Les plus grands se sont mis à son service. C’est le cas de Serge Gainsbourg, de Barbara, de Guy Béart et de Raymond Queneau qui ont écrit pour elle, tandis qu’Yves Saint Laurent l’a habillée pendant des décennies et Rudolf Noureev a partagé la scène avec elle dans Le jeune homme et la mort.

Dans les années 80, elle continuait à se produire à 75 ans passés avant d’être contrainte à la retraite en raison de sévères problèmes d’audition.