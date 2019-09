Zola, l’une des sensations du rap français, serait actuellement incarcéré aux États-Unis, comme le signale une amie proche sur son compte Instagram.

Dans son message, elle explique qu’il serait détenu par les services d’immigration américains depuis plus de trois jours et qu’ils refusent de lui donner plus d’informations. La nouvelle n’a pas encore été confirmée de manière officielle. Fort de son succès, le rappeur avait provoqué une émeute chez nous au festival Les Ardentes cet été.