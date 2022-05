Intense période de stress pour les amateurs de fictions. Les cinéphiles attendent fiévreusement de connaître le palmarès du Festival de Cannes en espérant qu’il se teinte de noir-jaune-rouge, tandis que les fans de Star Wars, les doigts accrochés à la télécommande Disney +, se rongent les ongles en imaginant la confrontation entre Dark Vador et le maître Jedi qui l’a déjà vaincu une fois dans La Revanche des Sith .

Cerise sur le gâteau, dix-sept ans après l’avoir quitté, Ewan McGregor reprend son rôle dans la série à sa gloire, Obi-Wan Kenobi. "Ce fut un très long processus de retour, explique-t-il par Zoom depuis Los Angeles. À la fin de chaque interview, on me posait toujours les deux mêmes questions : est-ce que je ferai une suite à Trainspotting et est-ce que j’incarnerai encore Obi-Wan Kenobi ? J’ai donc commencé à me les poser sérieusement et à devenir plus conscient de l’affection de la génération des prequels pour ces films. À l’époque, les prequels n’avaient pas été très bien accueillis. Les réseaux sociaux n’existaient pas, on n’avait pas d’accès direct aux fans. Cela a complètement changé ma perception. Puis un jour, Disney m’a proposé un rendez-vous après avoir lu sur les réseaux sociaux que j’aimerais réincarner Obi-Wan Kenobi. On aurait dit que je frappais à la porte de Disney pour du travail, du genre : est-ce que vous me choisiriez ? Mais on m’a demandé si je le pensais vraiment, et j’ai répondu oui. Je pense que c’est une bonne histoire, qui se situe entre les épisodes III et IV. Je pense que les fans seront heureux de se retrouver entre ces deux épisodes."