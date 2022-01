Que retenir de cette année en matière de séries télé ? "L'exercice était beaucoup plus simple par le passé. Avec la multiplication des plateformes et le développement fou du nombre de productions, c'est devenu périlleux", rétorque directement Mathieu de Wasseige. Ce professeur à l'Ihecs, chercheur en séries télévisées, précise que, "rien qu'aux Etats-Unis, il y en a plus de 500 qui sortent chaque année". Mathieu de Wasseige a malgré tout accepté de dresser le bilan de 2021. Mais il prévient : "Je les regarde sous un prisme particulier car je suis aussi chercheur en questions de genres". Interview.