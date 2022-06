Johnny par Laetitia : dans l’intimité de Johnny Hallyday

Alors qu’approche le 5e anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, un nouveau documentaire qui lui est consacré est annoncé. Un de plus… Et comme d’habitude dès qu’il s’agit du Taulier, il est annoncé à grand fracas de superlatifs.

M6 a communiqué ce mercredi avoir acheté les droits de Johnny par Laeticia, le fameux documentaire dont Laeticia Hallyday avait annoncé le début du tournage en septembre dernier. "C'est un projet vraiment porté par Laeticia Hallyday, c'est son envie et son intention. Elle est venue voir la chaîne avec son producteur, Victor Robert, et son réalisateur, donc je dirais que c'est avant tout son envie de partager une facette d'un personnage que toute la France aime, de son histoire personnelle à elle, de son histoire à lui", a expliqué Guillaume Charles, le directeur des programmes de la chaîne, sur Europe 1.

Johnny par Laeticia se veut un éclairage très personnel sur la vie du chanteur, à la façon d'un journal intime, avec des images inédites où on le voit en famille. Des séquences issues des archives personnelles de sa veuve.

Le titre de ce docu ressemble à un pied de nez adressé à Netflix et à sa mini-série Johnny par Johnny. On s'en souvient Laeticia Hallyday, avait refusé d'y participer. "Mon critère, c'est de ne pas trahir Johnny. Et de ne pas aller trop vite. […] Je regrette aussi que Netflix produise un documentaire sans notre accord. On a déjà un projet de ce type avec le réalisateur William Karel", avait-t-elle confié au Parisien.

CVD.