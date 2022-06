La série Kaos sur Netflix: Hugh Grant se prend pour un dieu grec parano et peu sûr de lui

S'il est bien un acteur dont le sens de l'autodérision n'est plus à vanter, c'est Hugh Grant. Plus les propositions de rôles sont bizarres, plus il doit se moquer de lui-même et plus enthousiaste il se montre.

Autant dire qu'il n'a pas dû y réfléchir à deux fois quand Netflix lui a proposé de rejoindre Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), David Thewlis (Fargo), Killian Scott (Dublin Murders), Misia Butler (The School for Good and Evil), Leila Farzad (I Hate Suzie), Nabhaan Rizwan (Station Eleven), Rakie Ayola (The Pact), Stanley Townsend (The Current War) et Aurora Perrineau (Prodigal Son) au panthéon des dieux grecs pour sa nouvelle série, Kaos.Il faut dire que la proposition n'est pas banale: il va en effet y incarner le plus puissant résident du Mont Olympe, à savoir Zeus en personne.

Mais pas un lanceur de foudre classique. Il est décrit comme "un Zeus apparemment tout-puissant, mais désespérément peu sûr de lui et rancunier, qui a longtemps apprécié son statut de roi des dieux. Jusqu'à ce qu'il se réveille un matin et découvre une ride sur son front. La névrose s'installe alors, l'entraînant sur un chemin dangereux et paranoïaque. Zeus devient convaincu que sa chute est proche - et commence à en apercevoir des signes partout."

Au vu de cette présentation, on comprend parfaitement pourquoi les producteurs lui ont proposé le rôle. Malheureusement, on ne sait pas encore quand ce nouveau délire sera diffusé sur Netflix.