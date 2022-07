Des regrets à 4 millions de dollars pour la créatrice de Friends, Marta Kauffman

Elle se sent “coupable” de ne pas avoir promu la diversité et d'avoir "participé au racisme systémique d’une manière dont je n’avais jamais été consciente".

La série Friends fait, sans conteste, partie des plus populaires de tous les temps. Mais elle est régulièrement attaquée pour le manque de diversité de son casting. Des critiques qui ont choqué dans un premier temps sa créatrice, Marta Kauffman. Puis, la mort atroce de George Floyd, sous le genou d'un policier blanc, a agi comme un électrochoc. "C'est après ce qui est arrivé à George Floyd que j'ai commencé à m'interroger sur le fait que j'avais participé au racisme systémique d'une manière dont je n'avais jamais été consciente, a-t-elle expliqué au Los Angeles Times. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à examiner les façons dont j'avais participé. J'ai su alors que je devais rectifier le tir."

Dans ce but, la showrunneuse de 65 ans a versé 4 millions de dollars à la Brandeis University, afin d'engager des professeurs pour enseigner la culture africaine et afro-américaine. "Admettre et accepter la culpabilité n'est pas facile, a-t-elle conclu. C'est douloureux de se regarder dans le miroir. Je suis gênée de ne pas avoir su mieux faire il y a 25 ans."